Глобальне оновлення Windows 10: які зміни чекати користувачам

Компанія Microsoft анонсувала наступне велике оновлення Windows 10 May у 2019 році, в якому зміняться правила установки апдейтів.

Оновлення дозволить користувачам Windows 10 контролювати, як вони отримують апдейти системи, пише The Verge. Компанія Microsoft планує запустити травневе оновлення Windows 10 2019 року наступного тижня для тестувальників, а для інших користувачів воно стане доступним в кінці травня.

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Нове оновлення – наступна основна версія Windows 10 під кодовою назвою 19H1, і це відносно легке оновлення з точки зору функцій. Проте, оновлення за травень 2019 року надає змогу вам обирати, коли встановлювати останню основну версію.

Користувачі Windows 10 зможуть просто залишатися на існуючій версії і продовжувати отримувати щомісячні оновлення безпеки, уникаючи останніх оновлень функцій.



Користувачі Windows зможуть залишатись на попередній версії та не отримувати надокучливих оновлень

Збільшення комфорту для користувачів

Microsoft також дозволяє користувачам Windows 10 Home і Pro припиняти щомісячні оновлення терміном до 35 днів і вводить інтелектуальний годинник активної роботи, щоб ОС могла визначати, коли ви все ще використовуєте комп'ютером, щоб оновлення не дратували вас.

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Оновлення Windows були особливою проблемою для користувачів Windows 10, і Microsoft явно прислухається і пропонує набагато більше можливостей для вибору. Як і раніше будуть з'являтися запити, щоб підштовхнути людей до отримання останнього оновлення функції, але тепер система не буде оновлюватися негайно. Така функція дасть час на збереження важливих даних.

Microsoft також вирішує деякі проблеми з якістю оновлень Windows 10, які ми спостерігали протягом 2018-го року. Виробник програмного забезпечення був змушений відкласти оновлення в квітні 2018-го року через проблеми з Blue Screen of Death (BSOD).

Цього разу Microsoft використовує більш обережний підхід: оновлення надійде до тестувальникам Release Preview наступного тижня, а до звичайних користувачів – в кінці травня.

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