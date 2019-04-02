У Gmail з'явиться нова функція: чим вона корисна

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Скоро у Gmail з'явиться функція планування листів
Скоро у Gmail з'явиться функція планування листів / Monitornacional.com

Google анонсував нову функцію для надсилання листів у Gmail. Тепер їх відправку можна буде запланувати на зручний час.

Для планування листа потрібно натиснути на стрілочку поруч з кнопкою "Надіслати" та обрати потрібний час і дату відправки.

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Також користувачі зможуть обрати один із запропонованих варіантів часу, наприклад, "Завтра вранці".

Також у Gmail покращиться функція Smart Compose, що автоматично підбирає потрібні слова у листі та скорочує час написання. Тепер вона адаптуватиметься під стиль письма користувача.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Gmail Google
Джерело: Техно 24
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