У Gmail з'явиться нова функція: чим вона корисна
Google анонсував нову функцію для надсилання листів у Gmail. Тепер їх відправку можна буде запланувати на зручний час.
Для планування листа потрібно натиснути на стрілочку поруч з кнопкою "Надіслати" та обрати потрібний час і дату відправки.
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Також користувачі зможуть обрати один із запропонованих варіантів часу, наприклад, "Завтра вранці".
Також у Gmail покращиться функція Smart Compose, що автоматично підбирає потрібні слова у листі та скорочує час написання. Тепер вона адаптуватиметься під стиль письма користувача.
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Джерело: Техно 24
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