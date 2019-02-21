Gmail для Android отримав оновлений дизайн

В січні компанія Google анонсувала оновлення дизайну мобільного додатку Gmail. Нарешті месенджер отримав довгоочікуване оновлення на Android і воно доступне для всіх.

Як повідомляє The Verge, головними змінами Gmail стали більш легкий дизайн, шрифт Google Sans (він же Pixel) та новий рядок пошуку. В цілому нова версія поштового клієнта виглядає мінімалістичною і більш відповідає концепції Material Design.

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За рахунок видалення червоної смуги у верхній частині екрану елементи програми не так сильно скупчені. Однак відсутність яскравих кольорових елементів мимоволі зробила екран занадто білим. Іноді навіть хочеться знизити яскравість всього екрану.



Gmail для Android отримав новий дизайн

При цьому при першому запуску можна буде вибрати, наскільки щільно розташовувати елементи, також буде запропонована невелика екскурсія по новими можливостями додатка.

Оновлену версію Gmail можна завантажити в Google Play, якщо вона з якоїсь причини не оновилася автоматично. Найближчим часом розробники обіцяють випустити аналогічну по дизайну версію для користувачів iOS.

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