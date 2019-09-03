Gmail піклується про вашу відпустку – нова функція надсилання листів

Google представила нову функцію в Gmail, завдяки якій користувачі корпоративного пакету G Suite зможуть дізнатися про відсутність колег на роботі ще до відправлення листа.

Якщо співробітник вкаже в "Календарі", що він відсутній (наприклад, перебуває у відпустці), його колеги при наборі листа побачать маленький жовтий банер, що попереджає, що людина поза межами офісу.

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У повідомленні також буде вказана дата його повернення.



Нова функція Gmail

Аналогічний банер з'явиться в Hangouts.



Синхронізація із робочим календарем автоматично налаштовує цю функцію

Коли Gmail впровадить аплікацію. Функція стане доступна для всіх корпоративних користувачів G Suite з 16 вересня 2019 року.

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