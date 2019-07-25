Гнучкий смартфон Huawei Mate X з'явився у руках у керівника компанії

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Huawei Mate X
Huawei Mate X

Керівник Huawei Річард Ю з'явився в одному із аеропортів зі складним смартфоном Huawei Mate X в руках. Те, що Ю вже користується цим девайсом, ще й дав змогу сфотографувати його може свідчити про швидку презентацію новинки.

Як пише видання GizmoChina, смартфон Huawei Mate X отримав мережеву ліцензію на початку цього місяця. Він має підтримку 5G.

Характеристки. Складаний смартфон буде оснащений 8-дюймовим зовнішнім OLED-дисплеєм з роздільною здатністю екрану 2480×2200 пікселів.

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У складеному вигляді один екран має діагональ 6,6 дюйма, а інший - 6,38-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2480×892 пікселів.

Смартфон оснащений власним флагманським процесором Kirin 980 з тактовою частотою 2,6 ГГц.

Huawei Mate X

Huawei Mate X у руках у власника 

Щодо камери, то він оснащений 40-мегапіксельним основним датчиком з діафрагмою f/1.8, телеоб'єктивом з 8-мегапіксельною камерою і діафрагмою f/2.4, надширококутним об'єктивом з 16-мегапіксельною камерою і діафрагмою f/2.2 і 3D-камерою ToF.

Ціна. Точної інформації про вартість Huawei Mate X поки немає. За чутками, він має коштувати 2 200 євро (62 400 гривень ).

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
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