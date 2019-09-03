Гнучкий смартфон LG вперше показали на фото

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Гнучкий смартфон LG вперше показали на фото
Гнучкий смартфон LG вперше показали на фото / LetsGoDigital

Компанія LG планує представити свій гнучкий смартфон. Досі відомий бренд так і не показав прототип нового пристрою, однак в мережі вже з'явилися реалістичні рендери гнучкого смартфона LG.

Базою для дизайнерського зображення став опублікований на початку серпня патент на пристрій з гнучким дисплеєм, повідомляє GSMArena.

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Його зареєстрували в базі двох регуляторів інтелектуальних прав: WIPO (World Intellectual Property Organization) і CNIPA (China National Intellectual Property Administration).

Компанія також зареєструвала за собою кілька назв, які планує використовувати для майбутнього пристрою.

Головні особливості гнучкого смартфона LG. Особливістю описаного в документі гнучкого смартфона LG став дисплей, який можна розгортати немов рулон паперу. Апарат складається з трьох модулів, які складаються різними способами. Про специфікації загадкового пристрою поки нічого не відомо.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Розробки LG
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