Гнучкий смартфон LG вперше показали на фото

Компанія LG планує представити свій гнучкий смартфон. Досі відомий бренд так і не показав прототип нового пристрою, однак в мережі вже з'явилися реалістичні рендери гнучкого смартфона LG.

Базою для дизайнерського зображення став опублікований на початку серпня патент на пристрій з гнучким дисплеєм, повідомляє GSMArena.

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Його зареєстрували в базі двох регуляторів інтелектуальних прав: WIPO (World Intellectual Property Organization) і CNIPA (China National Intellectual Property Administration).

Компанія також зареєструвала за собою кілька назв, які планує використовувати для майбутнього пристрою.

Головні особливості гнучкого смартфона LG. Особливістю описаного в документі гнучкого смартфона LG став дисплей, який можна розгортати немов рулон паперу. Апарат складається з трьох модулів, які складаються різними способами. Про специфікації загадкового пристрою поки нічого не відомо.

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