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Гнучкий смартфон Motorola Razr можна замовити в Україні: ціна відлякує

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Motorola Razr буде по кишені не всім / segodnya.ua

Бренд Motorola заявив про старт продажу свого унікального смартфона-жабки з гнучким дисплеєм на українському ринку. Наразі Motorola Razr доступна лише для передзамовлення.

Ціна Motorola Razr в Україні

На українському ринку смартфон з гнучким екраном можна замовити за 50 тисяч гривень. До прикладу, Samsung Galaxy Z Flip з гнучким дисплеєм, який теж має форму жабки, можна купити на 41 999 гривень.

До теми Samsung купуватиме свої ж смартфони у користувачів за півціни

Характеристики

Motorola Razr це нове покоління легендарної жабки від Motorola. Новинка отримала основний дисплей Flex View p-OLED діагоналлю 6,2 дюйма з роздільною здатністю 2142х876 пікселів. Екран згинається навпіл, як в класичній жабці.

На зовнішній стороні розмістили додатковий дисплей Quick View OLED з діагоналлю 2,7 дюйма з роздільною здатністю 800х600 пікселів. Він дає змогу виконувати важливі команди, без необхідності відкривати смартфон повністю. Користувач може здійснювати дзвінки, відповідати на повідомлення, проводити безконтактну оплату, управляти музикою, робити селфі, використовувати Google Assistant і оперативно змінювати деякі налаштування тощо.

Огляд смартфона Motorola Razr: відео 

Працює пристрій на базі процесора Qualcomm Snapdragon 710 у парі з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Основна камера тут одинарна – 16-мегапіксельна з діафрагмою f/1,7. Також вона підтримує нічний режим Night Vision. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп.

Ємність батареї складає 2510 мАг.

Важливо, новинка підтримує тільки стандарт eSIM, звичайного слота для SIM-карт немає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони
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