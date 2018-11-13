Гнучкий смартфон Samsung Galaxy F показали на відео

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Samsung Galaxy F: відео
Samsung Galaxy F: відео / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилось відео, на якому складний смартфон Samsung Galaxy F можна побачити у всій красі. Рендери створені членами відомої групи Concept Creator.

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі Concept Creator.

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На відміну від попередніх подібних витоків, цей варіант Samsung Galaxy F створений після короткого анонсу смартфона на конференції для розробників минулого тижня і відображає реальний дизайн новинки.

За попередньою інформацією, в Кореї смартфон буде продаватися за 2 мільйона вон, без урахування субсидій від операторів. А це близько 1 770 доларів або 46 900 гривень. Відзначимо, що з урахуванням податків ціна може досягати 2 тисяч доларів.

Як виглядатиме смартфон Samsung Galaxy F – дивіться відео

 

Наразі відомо, що смартфон отримав два дисплея – гнучкий OLED-дисплей Infinity Flex і допоміжний екран на зовнішній стороні, який доступний для використання, коли смартфон складений.

Зовнішній дисплей – 4,58-дюймовий зі співвідношенням сторін 21: 9, роздільною здатністю HD + (840 х 1960 пікселів) і щільністю зображення 420 dpi. Основний дисплей має діагональ 7,3 дюйма, співвідношення сторін 4,2: 3, роздільну здатність QXGA + (1536 х 2152 пікселів) і щільність 420 dpi.

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Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: Техно
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