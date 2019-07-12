Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold засвітився у користувача в метро

170 Читать новость на русском
Samsung Galaxy Fold засвітився у користувача в метро
Samsung Galaxy Fold засвітився у користувача в метро / segodnya.ua

Схоже, компанії Samsung таки вдалось відродити свій гнучкий смартфон Galaxy Fold. Одразу після презентації із пристроєм виникало чимало проблем. Користувачі скаржились, що екран переставав працювати. Тож виробник вирішив відкласти масові продажі новинки.

Багато хто не вірив, що смартфон з гнучким дисплеєм таки запрацює і надійде у продаж.

Несподівано: Sony теж працює над складним смартфоном

Та як передає користувач SamMobile, Samsung Galaxy Fold помітили у руках в користувача. Тож очевидно, виробник таки зумів ліквідувати ваду у новинці.

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold засвітився у метро

Фото з Galaxy Fold зробили у сетро Нью-Делі (Індія). Як зазначає джерело, це перший випадок, коли Samsung Galaxy Fold зняли в реальному житті у випадкового користувача.

Раніше глава мобільного підрозділу Samsung Дон-Джин Кох назвав помилковим рішення про ранній випуск Galaxy Fold. Тоді він додав, що смартфон перебуває на стадії тестування.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вчені знайшли рештки найдавніших людей у Європі: це може змінити попередні уявлення істориків
сьогодні
845
Теги: Samsung Новини Техно Смартфони Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
10 липня 13:44 Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
1203
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5681
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
13970
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2437
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2419
Новини
Більше новин
Залиште відгук