Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold засвітився у користувача в метро

Схоже, компанії Samsung таки вдалось відродити свій гнучкий смартфон Galaxy Fold. Одразу після презентації із пристроєм виникало чимало проблем. Користувачі скаржились, що екран переставав працювати. Тож виробник вирішив відкласти масові продажі новинки.

Багато хто не вірив, що смартфон з гнучким дисплеєм таки запрацює і надійде у продаж.

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Та як передає користувач SamMobile, Samsung Galaxy Fold помітили у руках в користувача. Тож очевидно, виробник таки зумів ліквідувати ваду у новинці.

Samsung Galaxy Fold засвітився у метро

Фото з Galaxy Fold зробили у сетро Нью-Делі (Індія). Як зазначає джерело, це перший випадок, коли Samsung Galaxy Fold зняли в реальному житті у випадкового користувача.

Раніше глава мобільного підрозділу Samsung Дон-Джин Кох назвав помилковим рішення про ранній випуск Galaxy Fold. Тоді він додав, що смартфон перебуває на стадії тестування.

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