Гнучкий смартфон від Motorola засвітився на фото

Компанія Motorola працює над створенням свого варіанта смартфона зі складним дисплеєм. Він отримає назву Motorola Razr (2019). В мережі навіть з'явились фото із майбутньою новинкою.

Як інформує Gizchina, це буде перевидання легендарного апарату, який мав велику популярність свого часу.

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Деталі. Нова версія Motorola Razr отримає великий екран, який можна скласти. Він складатиметься всередину за принципом телефону-жабки. Новика вирізнятиметься від відомих версій гнучких смартфонів від Samsung і Huawei, які в розгорнутому вигляді більше нагадують планшет.

Це зробить Motorola Razr компактним та захистить екран від механічних пошкоджень. Внизу є виступ, щоб процес складання був простішим.

Motorola Razr (2019) працює за принципом жабки

Ціна і дата анонсу. Коли компанія випустить новинку, поки нічого невідомо. Щодо ціни, то за чутками, він буде коштувати, як і інші відповідники – Galaxy Fold та Mate X — тобто близько 2 тисяч доларів.

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