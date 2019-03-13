Гнучкий смартфон Xiaomi Mi Fold показали на відео

Практично синхронно (з різницею у кілька днів) компанії Samsung і Huawei представили свої варіанти гнучких смартфонів. Схоже, китайський бренд Xiaomi не хоче відставати від лідерів та працює над створенням свого гнучкого смартфона Mi Fold.

Щоправда, китайці із своїм анонсом затягують. Тож, команда дизайнерів TechConfigurations створила концепт Xiaomi Mi Fold.

Для цього дизайнери зібрали чутки та витоки про майбутню новинку. Концептуальний смартфон показали на відео.

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У ролику смартфон складається в двох місцях. Він отримав потрійну камеру. У складеному вигляді розмір дисплея становить 6,5 дюйма, а в розгорнутому – 10 дюймів. Він може бути оснащений чіпом Snapdragon 855 з 6 або8 ГБ оперативної та 64/128 ГБ флеш-пам'яті.

Прототип Xiaomi Mi Fold: відео

Чому Xiaomi тягнуть з презентацією. Як пояснило керівництво компанії, вони вже мають кілька цікавих прототипів гнучкого смартфона. Однак, говорити про офіційну презентацію ще зарано. Наразі експерти тестують прототипи, щоб врахувати та виправити усі потенційні баги.

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