Гнучкий смартфон Xiaomi Mi Fold засвітився на новому відео

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Гнучкий смартфон Xiaomi Mi Fold
Гнучкий смартфон Xiaomi Mi Fold

Хоч у Xiaomi заявили, що не поспішають із випуском свого гнучкого смартфона Mi Fold. Однак, інформації про потенційну новинку з’являється все більше. Зокрема, з’явилось ще одне відео, на якому добре видно новий Mi Fold.

Xiaomi Mi Fold виглядає як звичайний планшет, але його легко можна скласти у смартфон, зігнувши його у двох місцях.

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За наявною інформацією, Xiaomi Mi Fold можуть презентувати у другому кварталі цього року. Його вартість оцінюють у тисячу доларів (близько 27 тисяч гривень). Цікаво, що це приблизно удвічі дешевше найближчих конкурентів від Samsung і Huawei.

Характеристики. За чутками, у складеному вигляді розмір дисплея становить 6,5 дюйма, а в розгорнутому – 10 дюймів. Він може бути оснащений чіпом Snapdragon 855 з 6 або8 ГБ оперативної та 64/128 ГБ флеш-пам'яті.

Гнучкий Xiaomi Mi Fold: відео 

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Новини Техно
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