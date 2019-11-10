Гнучкого робота навчили рости, подібно до рослин

На сучасних фабриках із виробництва автомобілів більшу частину складального процесу виконують роботи. При цьому вони не можуть самі встановлювати деталі всередині корпуса, тому що їх конструкція не дає змоги механічним рукам оперувати у вузьких прострорах.

Що відомо про розробку? Вчені з Массачусетського технічного інституту створили робота, який здатний працювати в вузьких просторах.

Читайте також: Чи зможе штучний інтелект перевершити людину: Джек Ма про майбутнє

Завдяки ланцюговій опорній системі він може розкладатися і стискатися до потрібного зросту, а також утримувати баланс при нахилі. За словами інженерів, машина здатна застосовувати силу при виконанні завдань в будь-якій позиції.

Як працює новий робот – дивіться відео

Особливості конструкції. При створенні робота вчені надихалися рослинами, стебла яких нарощуються поступово. Вони помістили в корпус машини ланцюг з рухомими ланками, які висуваються і закріплюються в певній позиції для досягнення потрібної висоти. Така структура дозволяє пристрою твердо стояти на опорі навіть при нахилі, а також огинати можливі перешкоди.

Перспективи використання. Творці припускають, що в майбутньому їх робот може стати в нагоді в сфері обслуговування техніки, в тому числі автомобілів і літаків. За словами вчених, корпус їх механізму витримає установку як приладу для автономної навігації, так і необхідний робочий інструмент.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно