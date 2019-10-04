Голосовим помічником Google Assistant можна буде управляти без голосу

Компанія Google розпочала тестування нової функції свого фірмового голосового помічника. В майбутньому власники Android-пристроїв зможуть використовувати можливості Google Assistant без слів.

Що відомо про нову функцію? Оновлена ​​версія програми надасть можливість створювати на екрані смартфона віджети Action Blocks, кожному з яких присвоюється голосова команда, повідомляє Android Headlines.

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Наприклад, досить буде скомандувати Google Assistant розповісти казку на ніч – після цього на екрані створюється відповідний блок, якому можна присвоїти окреме зображення. Надалі замість щоденного повторення фрази достатньо буде натиснути на відповідний віджет.



Google Assistant отримає корисне оновлення

Кому стане в нагоді функція? Така можливість буде зручна для тих, хто не хоче або не може через проблеми зі здоров'ям спілкуватися з голосовим помічником. Створити і налаштувати віджет можуть й інші люди.

Управління розумним будинком. Action Blocks стане в нагоді і для призначення команд системі розумного будинку, перетворюючи Android-пристрій в інструмент управління електронікою і побутовою технікою.

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Дата анонсу функції. Зараз додаток знаходиться в стадії бета-тестування: не виключено, що нова фішка голосового помічника Google буде представлена ​​одночасно зі смартфонами серії Pixel 4 вже 15 жовтня.

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