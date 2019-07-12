Голосовий помічник Amazon Alexa даватиме користувачам медичні поради

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Голосовий помічник Amazon Alexa даватиме користувачам медичні поради
Голосовий помічник Amazon Alexa даватиме користувачам медичні поради / Фото з вільних джерел

Компанія Amazon анонсувала цікаву функцію свого голосового помічника. Alexa навчиться давати користувачам медичні поради, які офіційно схвалені Національною системою охорони здоров'я (NHS) країни.

Про партнерство NHS з американським інтернет-гігантом Amazon оголосив британський уряд, повідомляє "Інтерфакс".

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Головні особливості нової функції. Найближчим часом власники Аlexa в Британії зможуть задавати голосовому помічнику питання про здоров'я, наприклад, як вилікувати мігрень або які симптоми вітрянки.

Пристрій за замовчуванням буде видавати відповіді, взяті з офіційного сайту NHS. А МОЗ в свою чергу вважає, що це скоротить потік пацієнтів на прийом до лікаря.

Amazon Alexa
Нова функція Amazon Alexa поки доступна лише бринтанцям

Безпека даних. Однак захисники громадянських прав турбуються, що через Alexa будуть витікати персональні дані громадян, включаючи інформацію про здоров'я. Amazon у свою чергу переконує, що дані про медичні запити власників Alexa не передаватимуть третій стороні.

Окрім того, представники Amazon заявили газеті The Times, що компанія не ділиться інформацією користувачів.

Всі дані зашифровані і надійно зберігаються. Клієнти можуть контролювати історію голосових запитів, дізнатися, що записано, і видалити те, що вони хочуть,
– зазначили в компанії.

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Теги: Техно Новини Техно Amazon Новини Здоров'я Штучний інтелект Здоров'я Медицина Лікування Побутова техніка
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