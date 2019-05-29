Голова AMD розповіла про майбутнє процесорів Ryzen Threadripper

На конференції Computex 2019 увага журналістів була прикована до CEO компанії AMD Лізи Су. Очільник корпорації відповідала на всі питання та не стала ігнорувати чутки щодо зникнення процесорів Ryzen Threadripper із дорожньої карти.

Яке майбутнє чекає на процесори Ryzen Threadripper? Як повідомляє 4PDA, за словами Лізи Су, AMD ніколи офіційно не підтверджувала і не спростовувала плани з розвитку цього модельного ряду, а спекуляції залишаються на совісті тих, хто ці чутки створює.

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Корпорація планує показати чіпи Ryzen Threadripper нового покоління, і в даний момент кілька команд працюють над технічним поліпшенням і маркетинговою програмою.

Я не думаю, що ми коли-небудь говорили, що лінійка Threadripper не отримає продовження, це твердження знайшло життя в інтернеті саме по собі. Ви безумовно побачите більше продуктів серії Threadrippers від нас,

– підкреслила Ліза Су.

Що відомо про випуск 16-ядерних процесорів? Також вона заявила, що тенденція зростання числа ядер не залишилася непоміченою командою AMD. Вони прислухалися до побажань спільноти, але зараз Ліза Су не може гарантувати, що найближчим часом лінійка Ryzen обзаведеться 16-ядерним процесором Ryzen 3000.



Ліза Су

Це потенційний флагман, здатний відвернути частину потенційних покупців від лінійки Threadripper, тому AMD може перенести вихід 16-ядерних чіпів в Ryzen 4000.

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