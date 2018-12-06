Голова Meizu розкритикував популярні тренди серед виробників смартфонів

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Джек Вонг про смартфони майбутнього
Джек Вонг про смартфони майбутнього / Фото з вільних джерел

Очільник компанії Meizu Джек Вонг поділився своїми враженнями щодо смартфонів "із діркою в дисплеї". Він переконаний, що це не найкраще рішення, аби позбутися рамок.

Про це він написав на офіційній сторінці спільноти Meizu.

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Вонг переконаний, що такі фронтальні камери не забезпечать потрібної якості зображення. А таке рішення придумали, аби збільшити вартість смартфонів, спираючись на їх революційність. До слова, очільник Meizu розкритикував і каплевидні вирізи під фронталку.

Краплеподібні вирізи, камери, які виїжджають і так далі – не майбутнє мобільних пристроїв. Якби я мав гроші і контроль за ланцюжком поставок, я б показав вам, що таке наступне покоління мобільних телефонів,
– наголосив Джек Вонг.

Смартфони з точковими вирізами під фронтальну камеру вже готують до випуску такі гіганти, як Samsung та Huawei. Першим подібним смартфоном Samsung повинен стати Galaxy A8s, а потім такий дизайн очікується у флагманського Galaxy S10. Huawei повинна в недалекому майбутньому представити "доступний" флагман Huawei Nova 4.

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Теги: Техно Смартфони Китай Meizu
Джерело: Техно
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