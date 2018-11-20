Голова Samsung визнав поразку компанії перед Huawei та Xiaomi

Samsung більше не в стані конкурувати із Huawei, Xiaomi та іншими вендорами із Китаю на ринку смартфонів середнього та бюджетного цінового сегменту. Цю поразку визнав навіть генеральний директор мобільного підрозділу компанії Джонг-чжин Ко.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Вочевидь, справи корейців йдуть настільки мляво, що топ-менеджер навіть не погребував словом "криза", коли описував поточний економічний стан своєї вотчини.

За словами Ко, він дуже шкодує, що справи Samsung Mobile йдуть гірше, ніж у конкурентів, які виявилися більш гнучкими в питаннях ціноутворення.

Найсильніше це відбилося на попиті на бюджетні та средньобюджетні смартфони, які як і раніше залишаються однією з найбільш значущих статей доходу Samsung. Саме завдяки продажам таких апаратів до недавнього часу корейцям вдавалося утримувати статус лідера галузі, обходячи по показнику штучних продажів навіть Apple та Huawei.



Складний смартфон Samsung Galaxy F

На жаль, змінити бізнес-стратегію, орієнтовану на продаж по-справжньому дешевих пристроїв, за помахом руки не можна. Для цього потрібно багато часу, якого у Samsung просто немає. Тому єдине, на що можуть розраховувати корейці, чекаючи економічного підйому, – Galaxy S10 і складаний Galaxy F, чиї продажі почнуться вже в наступному році.



Samsung Galaxy S10

Серйозний стрибок продажів смартфонів Samsung повинен спричинити базовий Galaxy S10. У всякому разі, він буде дешевше моделей актуального покоління, але при цьому залишиться повноцінним флагманом, якщо не брати до уваги кількох незначних компромісів.

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Наприклад, базова "десятка" буде оснащуватися плоским дисплеєм, тільки двома камерами (в той час як старші моделі отримають по три або навіть чотири), але, тим не менш, смартфон повинен стати куди більш привабливим рішенням, ніж iPhone XR.

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