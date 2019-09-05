Головні технічні експерти оцінили гру Cyberpunk 2077

81 Читать новость на русском
Головні технічні експерти оцінили гру Cyberpunk 2077
Головні технічні експерти оцінили гру Cyberpunk 2077 / Фото з вільних джерел

Експерти Digital Foundry вирішили детально розібрати геймплейне демо гри Cyberpunk 2077. Аналітики переконані, що минулий рік пішов проекту лише на користь, і він став виглядати набагато краще, ніж будь коли.

Відео представлено в форматі живої бесіди двох авторів порталу, а не детального розбору, тому змістовного в ньому сказано мало.

Читайте також: Кіберспорт поза віком: провели відкрите тренування першої в Україні команди з CS:GO віком 55+

Графіка. Головні думки аналітиків торкнулися сильних відмінностей графічного виконання демоверсії, показаної пресі наживо, і геймплейного ролика, який компанія транслювала для інтернет-публіки.

За заявами експертів, графіка в демо виглядала набагато краще: все-таки 4К і 1080p – це абсолютно різні речі.

Розбір демо-версії Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Трасування променів. Однак зміни торкнулися не тільки роздільної здатності, але також якості низки текстур і постефектів, які в демо виглядали набагато краще, ніж в показаному ролику. Крім того, експерти відзначили, що реалізація трасування променів в грі поки дуже слабка: ефект використовується лише для глобального затінення і освітлення, але ніяк не задіяний в відображеннях.

Дата виходу. Нагадаємо, футуристичний бойовик Cyberpunk 2077 вийде 16 квітня 2020 року на PC, PS4 і Xbox One.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
2954
Теги: Техно Ігри CD Projekt
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
4 вересня 13:48 Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
360
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
3 вересня 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2011
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
2 вересня 12:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
4913
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
2 вересня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
11433
Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
1 вересня 22:04 Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 5705
Новини
Більше новин
Залиште відгук