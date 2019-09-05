Головні технічні експерти оцінили гру Cyberpunk 2077

Експерти Digital Foundry вирішили детально розібрати геймплейне демо гри Cyberpunk 2077. Аналітики переконані, що минулий рік пішов проекту лише на користь, і він став виглядати набагато краще, ніж будь коли.

Відео представлено в форматі живої бесіди двох авторів порталу, а не детального розбору, тому змістовного в ньому сказано мало.

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Графіка. Головні думки аналітиків торкнулися сильних відмінностей графічного виконання демоверсії, показаної пресі наживо, і геймплейного ролика, який компанія транслювала для інтернет-публіки.

За заявами експертів, графіка в демо виглядала набагато краще: все-таки 4К і 1080p – це абсолютно різні речі.

Розбір демо-версії Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Трасування променів. Однак зміни торкнулися не тільки роздільної здатності, але також якості низки текстур і постефектів, які в демо виглядали набагато краще, ніж в показаному ролику. Крім того, експерти відзначили, що реалізація трасування променів в грі поки дуже слабка: ефект використовується лише для глобального затінення і освітлення, але ніяк не задіяний в відображеннях.

Дата виходу. Нагадаємо, футуристичний бойовик Cyberpunk 2077 вийде 16 квітня 2020 року на PC, PS4 і Xbox One.

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