Головний постачальник камер до iPhone призупинив свою роботу

Через епідемію коронавірусу компанія Apple вимушена стикатися з постійним дефіцитом комплектуючих. Незважаючи на поступове відновлення роботи заводу Foxconn, в Apple знову виникли труднощі: фабрика LG Innotek, яка поставляє модулі камер до iPhone, призупинила свою діяльність.

Що сталося

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В зв'язку із зараженням одного із співробітників підприємства вірусом Covid-19 завод LG Innotek, який розташований в Південній Кореї, повідомив про припинення виробництва комплектуючих для проведення дезінфекції. Як довго триватиме режим карантину, не уточнюється, передає 4PDA.

Які можуть бути наслідки

Імовірно, саме цей завод буде поставляти модулі камер для неанонсованих iPhone 12. Якщо вимушена пауза у виробництві триватиме лише кілька днів, на темпи виходу нових смартфонів Apple це не вплине. При більш тривалому простої американська компанія ризикує зіткнутися з труднощами до моменту презентації новинок.

Практично одночасно з LG про тимчасове зупинення роботи через карантин повідомили і представники одного з заводів Samsung в Південній Кореї.

Що про коронавірус кажуть в Apple

Минулого тижня глава Apple Тім Кук дав оцінку падінню темпів виробництва в Китаї, зазначивши, що влада країни "тримає ситуацію під контролем", а зниження кількості захворювань свідчить про позитивну динаміку.

Що важливо знати про коронавірус Covid-19? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 1 694 людей, а померло від неї 34 хворих. На території України не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом з Китаю.



Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 3 048 людей, загалом захворіли 89 073 людей (дані станом на ранок 2 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 45 095 людей одужали від коронавірусу.

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