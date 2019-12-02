Гончарук оголосив відкриття програми фінансування українських стартапів

У понеділок, 2 грудня, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував програму фінансування українських стартапів. Він оголосив про запровадження Українського фонду стартапів, в рамках якого фінансуватимуться молоді команди розробників.

Про це Гончарук повідомив на брифінгу прем'єр-міністра України. Окрім Гончарука, у брифінгу взяли участь віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр фінансів Оксана Маркарова та голова наглядової ради Українського фонду стартапів Леся Севрук.

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Прем'єр-міністр наголосив, що це лише перший крок для створення інфраструктури. Яка забезпечить повноцінний розвиток молодих українських стартапів. Водночас відкриття програми спрямоване також на привернення уваги до якісних змін в Україні , що повинно сприяти збільшенню інвестицій в українські команди.

В рамках роботи Українського фонду стартапів від сьогодні розпочато прийом заявок на фінансування українських бізнес-проектів на початкових стадіях їхнього розвитку, а саме стадіях pre-seed and seed. Вже до кінця цього року бізнес-проектам, які пройдуть відбір, ми видамо перші 40 мільйонів гривень. Наступного – по 60 мільйонів у квартал, тобто 240 мільйонів в цілому на 2020 рік,

— пояснив Глава Уряду.

Основні сфери фінансування включають штучний інтелект, доповнену реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпеку, оборону, медицину та охорону здоров’я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніку, професійні послуги, програмне забезпечення як послугу, виробництво, електронну комерцію, інтернет речей.

Як відбиратимуть стартапи

Програма передбачає 5 базових критеріїв відбору:

лише український бізнес;

проєкт повинен перебувати на ранній стадії pre-seed and seed;

проєкт повинен бути орієнтований на отримання доходу;

продукт повинен бути інноваційним;

команда проєкту повинна бути орієнтована на створення бізнесу.

Експерти оцінюватимуть усі стартапи дистанційно, та стежитимуть за витратами, які повинні проводитися згідно з угодою, яка містить перелік заборонених статей витрат.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова зауважила, що у разі виявлення шахрайських схем держава вимагатиме повноцінного повернення наданого фінансування.

Вона також зазначили, що фонд працюватиме максимально далеко від влади. Уже створена наглядова рада, членами якої є представники ринку.

У наглядовій раді фонду лише 2 із 7 представників – представники держави, а решта – представники ринку,

– повідомила Маркарова.

На брифінгу наголосили, що починаючи з 2 грудня стартував прийом заявок на фінансування Українським фондом стартапів.

Український фонд стартапів почав свою роботу в липні 2019 року. Протягом цього часу були розроблені процедури грантової програми та створено портал для прийому заявок usf.com.ua.