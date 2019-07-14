Гоночний електрокар встановив неймовірний рекорд швидкості

Суперкари із бензиновим двигуном протягом довгих років утримували першість в різноманітних гоночних подіях. Проте конкуренти із електричними двигунами здатні перевершити своїх "прабатьків" навіть в спортивних дисциплінах.

Що відомо про новий рекорд. На Гудвудському фестивалі швидкості у Великобританії гонщик Ромен Дюма, що пілотував гоночний електрокар Volkswagen ID R, подолав 1,86-кілометровий підйом на пагорб за 41,18 секунди, повідомляє Tech Crunch.

Читайте також: Bentley EXP 100 GT: показали преміальний електрокар майбутнього

В цей же день Дюма побив власний рекорд, взявши дистанцію за 39,90 секунди. Зауважимо, попередній рекорд траси був встановлений в 1999 році Ніком Хайдфельдом на McLaren-Mercedes MP4 / 13 з двигуном внутрішнього згоряння потужністю 780 кінських сил, і склав 41,6 секунди.

Електрокар Volkswagen ID R встановив новий рекорд швидкості – дивіться відео

Як модифікували суперкар? Перед змаганнями суперкар з електродвигуном був модифікований з урахуванням особливостей маршруту. Розробники використовували акумулятори меншого розміру для зниження ваги, а потужність двигунів була оптимізована для коротких заїздів.

Майбутнє електрокара Volkswagen ID. Ця подія буде мати значення і для тих, хто далекий від спорту. Модель ID R – це тестовий зразок для платформи електромобілів Volkswagen ID, які вже готуються до виробництва.

Читайте також: Jaguar I-Pace: у Львові представили перший преміальний електрокар компанії

Зокрема, компанія планує щорічно продавати 100 000 хетчбеків ID.3 на основі модульної системи, що дає змогу створювати електромобілі з мінімальними витратами. До 2025 року Volkswagen планує продавати по мільйону автомобілів з електродвигуном щорічно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно