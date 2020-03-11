Goodyear показали "безсмертну" шину reCharge з новою технологією протектора: відео

Шина Goodyear reCharge не потребує регулярної або термінової заміни – вона може самостійно "лікувати" стерті місця і змінювати жорсткість протектора в залежності від дорожніх і погодних умов. Керувати reCharge можна через смартфон. Концепт reCharge – це практично вічні шини, міняти в яких потрібно буде тільки капсулу з синтетичним каучуком.

Електромобілі вимагають набагато менше технічного обслуговування, ніж традиційні. Наприклад, їм не потрібно міняти моторне масло, паливні фільтри і приводні ремені. Проте, заміна шин все одно потребує візиту в шиномонтаж. Goodyear запропонувала альтернативне рішення, здатне позбавити власників електрокарів від подібних турбот, повідомляє New Atlas.

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Футуристична "вічна" шина

Компанія представила концепт шини reCharge, яка буде самостійно змінювати протектор в процесі зносу або при зміні дорожніх умов.

У центрі шини розташований резервуар зі змінним матеріалом – біорозкладаним синтетичним каучуком, армованим аналогом павутини. Він легко змінюється на новий як звичайний картридж. Залежно від погоди або стану дороги власник машини може підібрати протекторний склад самостійно.

Центральна капсула буде з'єднуватися з іншою шиною за допомогою надтонких каналів. Завдяки датчикам і вбудованою системою штучного інтелекту матеріал буде розподілятися протектором шини рівномірно і регулярно надходитиме до стертих ділянок.

Як працює шина reCharge

Чи з'являться reCharge в продажу або так і залишаться концептом, поки неясно.

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