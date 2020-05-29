У Google Chrome стане менше дратівливих сповіщень

Під час перегляду веб-сторінок заважати може не лише настирлива реклама. Користувачі Google Chrome часто можуть бачити при відвідуванні сайтів повідомлення про доступ до тих чи інших дозволів . Часто цією опцією користуються шахраї. У новій версії браузера пошуковий гігант вирішив цю проблему.

Версія збірки Chrome під номером 84 володіє захистом від нав'язливих, небажаних й оманливих повідомлень від сайтів, розповідає Fonearena.

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Чому це важливо

Часто сайти вимагають дозволити відправку повідомлень, щоб користувач міг отримати доступ до контенту. Іноді зловмисники навіть підробляють повідомлення, перенаправляючи користувачів на інші сайти. Крім того, за допомогою таких повідомлень шахраї намагаються вкрасти особисті дані.

Що зміниться

Тепер Chrome буде автоматично блокувати всі небажані повідомлення. У десктопній версії браузера користувач лише побачить відповідну іконку в пошуковому рядку, а на мобільних пристроях – невелике повідомлення в нижній частині екрана. При бажанні сайту все ж можна дати дозвіл на відправку повідомлень.

Нова функція запрацює як на десктопній, так і на мобільній версії браузера.

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Велике оновлення

До слова, нещодавно Google випустила велике оновлення для Chrome. Окрім нових можливостей, пошуковик виправив понад 38 потенційних проблем пов'язаних з безпекою, з яких щонайменше 4 уразливості відносили до дуже небезпечних. Крім того експерти, що виявили вразливості, отримали чималу фінансову винагороду від Google.