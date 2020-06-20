20 червня Google представив свій новий дудл. Він присвячений дню літного сонцестояння. Адже саме 20 червня вважається найдовшим днем у році, а ніч з 20 на 21 червня, відповідно - найкоротшою.

На новому дудлі від Google зображено сонце, а коли на нього навести – то вибиває напис "Щасливого літа 2020!", повідомляє 24 канал.

До слова 20 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Варто відзначити, що день літнього сонцестояння припадає на 21 червня, однак у високосний рік ця дата переноситься на день раніше – на 20 червня. Саме так є й у 2020 році.

День літнього сонцестояння Wе астрономічне явище, яке відбувається, коли нахил осі обертання Землі щодо Сонця приймає своє найменше значення – 23,27 градуса. Це означає, що в цей час наша планета максимально розгортається своєю Північною півкулею на Сонце.



День літнього сонцестояння в Північній півкулі знаменує початок астрономічного літа. І з цього моменту день починає спадати, а ніч – довшати, аж до самого зимового сонцестояння, 22 грудня. Натомість у Південній півкулі від сьогодні починається зима.

20 червня тривалість сонячного дня становитиме 16:27 годин. Сонце зійшло о 04:46, а захід сонця очікується о 21:13 за Києвом.

Окрім того, вже 21 червня відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення. Його буде найкраще видно в районі екватора о 9:40 за київським часом.