Google розробила сенсорний кабель для керування пристроями: відео

Сенсорним дисплеєм і навіть корпусом сучасного користувача не здивувати, але інженери Google пішли ще далі. Нещодавно компанія представила концепцію розумного кабеля, за допомогою якого можна керувати пристроями, не торкаючись до них. Наприклад, перемикати треки і регулювати рівень гучності при прослуховуванні музики, просто доторкнувшись до кабеля під час зарядки.

Згідно з анонсом, взаємодія з гаджетами передбачається здійснювати за допомогою дотиків до проводу. В основу концепції лягла технологія спіральної чутливої ​​матриці (HSM), реалізована в оболонці кабелю, що складається з електропровідних текстильних ниток з функцією передачі і прийому сигналів для керування різними пристроями.

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Як працюватиме сенсорний кабель

Наприклад, одне натискання на кабель зупинить відтворення треку, подвійне – перемкне на наступний, а невелике скручування зможе відрегулювати гучність. Примітно, що зчитування відбувається на будь-якому відрізку шнура, оскільки функціональність ниток підтримуються по всій довжині пристрою.

Відео демонструє роботу сенсорного кабеля:

Для детального відпрацювання жестів було залучено 12 дослідників, щоб врахувати індивідуальні анатомічні особливості різних користувачів. Інтелектуальне "навчання" кабелю дозволило реалізувати вісім жестів, точність розпізнавання яких склала 94%. За словами розробників, результат їх задовольнив, особливо з урахуванням того, що сенсорна матриця отримала всього вісім електродів.

Коли з'явиться подібний ґаджет

Дата появи перших комерційних рішень на базі нової технології поки не оголошена.

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