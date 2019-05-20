Google анонсувала Android 11 R та розповіла про ключові фішки операційної системи

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Google анонсувала Android 11 R
Google анонсувала Android 11 R / 9to5Google

Десята версія операційної системи Android все ще знаходиться на стадії бета-тестування та стане доступною до кінця літа. Однак в Google вже думають над наступним релізом та навіть розповіли про одну з ключових фішок Android R.

Перша спроба реалізувати функцію довгих скріншотів. Як повідомляє 9to5google, у червні 2018 року користувачі звернулися до Google з проханням додати в стокову версію Android функцію створення довгих скріншотів, доступну на пристроях багатьох виробників, але тільки не на смартфонах Google Pixel.

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Завдання було передано команді розробників, але через кілька місяців пошуковий гігант заявив, що реалізувати цю функцію неможливо.

Анонс Android 11 R та нової функції. У травні 2019 року на Google I / O 2019 Дейв Берк заявив, що опцію все ж можна технічно реалізувати. Тепер він офіційно підтвердив її появу в Android R.

Ми додали довгі скріншоти в список нововведень для Android R і сподіваємося, що зможемо реалізувати їх в цій версії,
– заявив Дейв Берк.

Інші нововведення. Нагадаємо, що раніше Google відмовилася від функції Scoped Storage Android Q. Вона покликана підвищити безпеку операційної системи шляхом обмеження доступу додатків до даних інших програм. Це нововведення буде також реалізовано в Android R.

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Теги: Техно Смартфони Інтернет Google Google I / O 2019 Android
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