Google анонсувала редизайн інтерфейсу браузера Chrome

В процесі інтернет-серфінгу користувачам доводиться не лише перегортати веб-сторінки, але й постійно взаємодіяти з різними елементами, на зразок випадаючих або маркованих списків, а також з додатковими меню або формами. Щоб зробити навігацію комфортнішою, Google змінить інтерфейс нової версії браузера Chrome – втім, випробувати нововведення можна вже зараз.

Головні зміни будуть помітні в елементах управління зовнішній вигляд яких залежить від операційної системи. У зв'язку з цим користувачі нерідко стикаються з ситуацією, коли стандартні елементи навігації на відкритій веб-сторінці вибиваються із загального дизайну. Нова версія Chrome приведе їх зовнішній вигляд до єдиного стилю оформлення, зазначає 9to5google.

Важливо Фейкові оновлення Google Chrome дозволяють хакерам отримати доступ до вашого комп'ютера

Уніфікований дизайн для кожної системи

Як запевняють представники Google, всі стандартні "чекбокси", кнопки, текстові поля, індикатори прогресу, повзунки й меню, що розкриваються, будуть виконані в плоскому дизайні. Крім того, інтерфейс програми стане більш "дружнім" до пристроїв з сенсорними екранами.



Браузер Chrome отримає зміни в дизайні інтерфейсу / Google

За замовчуванням новий дизайн отримає Chrome 83, реліз якого заздалегідь запланований на середину травня. Для активації зазначеного стилю оформлення в бета-версії Chrome 81 можна використовувати спеціальне налаштування за допомогою команди chrome://flags/#form-controls-refresh в адресному рядку і активації пункту меню Web Platform Control updated UI у вікні налаштувань.

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