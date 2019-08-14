Google анонсувала зміни в Play Store

В магазині додатків Google представлені тисячі ігор та програм, однак пошук в Google Play залишає бажати кращого. Аби полегшити життя користувачам, "корпорація добра" анонсувала оновлення фірмового магазину.

Що відомо про нову функцію? Як повідомляє Android Police, оновлена ​​консоль для розробників отримала функцію додавання тегів, за якими користувачі зможуть швидко фільтрувати результати пошуку по магазину.

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Для опису додатків розробники зможуть додавати до п'яти міток або фраз. Авторам програм радять міняти їх тільки у випадках, якщо вони "вносять істотні корективи в контент або функціональність програми".



Як виглядатиме тегування в Play Store

На думку Google, це допоможе алгоритмам Play Store визначити, в якій категорії розмістити додаток і як порівнювати його з іншим програмним забезпеченням в магазині компанії.

Дата релізу функції. Нова функція дебютувала близько тижня тому, дата релізу системи тегів буде оголошена пізніше.

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