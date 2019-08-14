Google анонсувала зміни в Play Store
В магазині додатків Google представлені тисячі ігор та програм, однак пошук в Google Play залишає бажати кращого. Аби полегшити життя користувачам, "корпорація добра" анонсувала оновлення фірмового магазину.
Що відомо про нову функцію? Як повідомляє Android Police, оновлена консоль для розробників отримала функцію додавання тегів, за якими користувачі зможуть швидко фільтрувати результати пошуку по магазину.
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Для опису додатків розробники зможуть додавати до п'яти міток або фраз. Авторам програм радять міняти їх тільки у випадках, якщо вони "вносять істотні корективи в контент або функціональність програми".
Як виглядатиме тегування в Play Store
На думку Google, це допоможе алгоритмам Play Store визначити, в якій категорії розмістити додаток і як порівнювати його з іншим програмним забезпеченням в магазині компанії.
Дата релізу функції. Нова функція дебютувала близько тижня тому, дата релізу системи тегів буде оголошена пізніше.
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