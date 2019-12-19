Google, Apple і Amazon об'єдналися, щоб зробити розумні будинки безпечнішими

Попри конкуренцію в області розробок цифрової електроніки, Google, Apple і Amazon оголосили про об'єднання. Компанії уклали угоду з розробки загального стандарту сумісності для низки своїх пристроїв. У перспективі це дасть користувачам можливість не замислюватися про марку ґаджета, який вони купують при облаштуванні системи розумного будинку.

За даними аналітичної компанії IDC, в цьому році кількість пристроїв для розумного будинку досягне 815 мільйонів екземплярів – на 23,5% більше, ніж у 2018-му. Ще через п'ять років їх число збільшиться до 1,39 мільярда, повідомляє Gizchina.

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Чому це стало проблемою

Різноманітність таких пристроїв, прив'язаних до екосистем різних виробників, створює складнощі для користувачів – наприклад, при покупці розумного замка необхідно з'ясувати, чи підтримує він Amazon Echo, Google Home або Apple HomeKit.

Така ситуація не влаштовує і самі компанії. Зараз їм доводиться прив'язувати нові пристрої до певної екосистеми ще на етапі розробки. Спільнота Project Connected Home over IP покликана виробити загальні вимоги для пристроїв в системі розумних будинків.

В майбутньому відповідний логотип буде друкуватися на коробках з електронікою, повідомляючи покупцям про сумісність певних продуктів з будь-яким з центральних шлюзів компаній-партнерів.

Як це працює

Проєкт побудований на загальній впевненості, що пристрої для систем розумного будинку повинні бути безпечними, надійними і непомітними у використанні. Він заснований на інтернет-протоколі (IP) і спрямований на забезпечення зв'язку між пристроями розумного будинку, мобільними додатками і хмарними сервісами, і на те, щоб визначити набір мережевих технологій для ідентифікації пристроїв.



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Учасники

Крім Google, Apple і Amazon, брати участь в розробці стандартів нової інфраструктури мають намір і компанії, що входять в ZigBee Alliance – Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (Philips Lighting), IKEA, NXP Semiconductors і Resideo.

Першими проходити сертифікацію почнуть детектори диму, розумні замки і розетки, системи сигналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування. Надалі компанії планують розширити сферу діяльності.

Попередні специфікації нового стандарту будуть опубліковані вже наступного року.

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