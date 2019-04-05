Google Assistant заговорить голосом зірок Голівуду

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Google Assistant заговорить голосом зірок Голівуду
Google Assistant заговорить голосом зірок Голівуду / GETTY IMAGES

Google Assistant відтепер зможе розмовляти голосом знаменитостей, і першим з них стане американський співак, автор пісень і актор Джон Ледженд. Протягом обмеженого часу лауреат Греммі співатиме користувачам "З днем народження", повідомлятиме погоду і таке інше.

Джон Ледженд – один з шести нових голосів Google Assistant, які були попередньо анонсовані на Google I/O 2018, де компанія представила попередню версію своєї моделі синтезу мови WaveNet.

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Остання заснована на штучному інтелекті Google DeepMind, працює на основі вибірки людської мови і прямого моделювання звукових сигналів, створюючи більш реалістичну штучну мову.

WaveNet дозволила нам скоротити час запису в студії – модель дійсно може передати багатство голосу актора,
– сказав на сцені виконавчий директор Google Сундар Пічаї.

У Google є кілька записів прямих відповідей пана Ледженд на ряд підібраних заздалегідь запитів, таких як: "Привіт, Google, виконай мені серенаду" або "Привіт, Google, ми звичайні люди?". 

Як звучатиме Google Asistant:

Щоб активувати голос Джона Ледженда, користувачі можуть сказати: "Привіт, Google, говори як Ледженд" або перейти в настройки Google Assistant і переключитися на його голос. Функція доступна тільки англійською мовою в США, але це, ймовірно, тільки початок – в майбутньому компанія продовжить експерименти в цьому напрямку.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google Made by Google
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