Google Chrome для Android отримає дуже корисну функцію

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Google Chrome для Android отримає дуже корисну функцію
Google Chrome для Android отримає дуже корисну функцію / Фото з вільних джерел

Компанія Google працює над новою функцією для мобільного додатку Chrome. Нововведення дасть змогу практично моментально завантажувати сторінки та економити трафік.

Як повідомляє XDA Developers, для цього пошуковий гігант розробив спеціальну технологію повного кешування.

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Як працюватиме? Нова функція для мобільної версії Chrome отримала назву bfcache, що розшифровується як back / forward cache. Її суть полягає в кешуванні цілої сторінки, включаючи код JavaScript.

Важливо відзначити, що елементи JavaScript не працюють у фоновому режимі, а зберігаються в швидкому доступі, запобігаючи тим самим можливість зловмисникам красти особисті дані користувачів або встановлювати на їх пристрої шкідливі програми.

Завдяки повному кешуванню раніше відкриті сторінки відкриваються моментально без додаткового завантаження.

Як працює функція bfcache – дивіться відео

За запевненням Google, 19% відвіданих сайтів на мобільних пристроях раніше вже відкривалися. На персональних комп'ютерах цей показник становить близько 10%. Таким чином, часто відвідувані сторінки будуть завантажуватися моментально, що не споживатиме додатковий трафік.

Коли з'явиться? За словами розробників Chrome, протягом 2019 року компанія планує лише тестувати функцію bfcache, а в браузер вона буде вбудована тільки в 2020 році.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Google Google Chrome Android
Джерело: 24 Канал
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