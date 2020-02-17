Google Chrome для Android отримає низку нових функцій

Google запланувала на 2020 рік кілька нових функцій для Google Chrome, які буде реалізовувати поступово. Частина з них перебуває на стадії концепції, а частина вже тестується.

Підтримка NFC в Chrome

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Одним із нововведень браузера, яке вже можна випробувати в бета-версії Chrome 81, є підтримка NFC. Здавалося б, навіщо взагалі потрібна ця функція? Адже за довгі роки виробники привчили нас до того, що цей модуль годиться лише для сплати за покупки на касах магазинів. Однак Google вирішила, що підтримка NFC-міток може стати в нагоді для того, щоб швидко отримувати доступ до будь-якої інформації.

Наприклад, відсканувавши тег музейного експоната, ви будете автоматично спрямовані на веб-сайт присвячений його історії.

Доповнена реальність в Chrome

Попри те що Google вже давно працює з доповненою реальністю, її підтримка в Chrome досі відсутня. Однак в тестовій версії браузера ця технологія, нарешті, з'явилася. Google пов'язала її з інструментом Google Play Services for AR. Таким чином, ймовірно, можна буде знаходити тривимірні моделі меблів та іншого начиння і ще до покупки приміряти їх у себе вдома.

Адже, перш ніж замовити пральну машинку або диван через інтернет, було б непогано перевірити, чи увійдуть вони геть в ту нішу, яку ви давно не можете нічим заповнити.

Блокування завантажень в Chrome

Google піклується про нашу з вами безпеку і намагається не допускати, щоб користувачі завантажували з інтернету файли, що становлять загрозу. Тому в Chrome 81 з'явиться спеціальний механізм, який буде спочатку сповіщати про небезпеку, а потім почне блокувати завантаження.

В результаті планується, що з часом користувачі взагалі втратять можливість завантажувати з незахищених джерел будь-які файли.

Субтитри в Google Chrome

Google дуже любить займатися взаємною інтеграцією кількох своїх додатків і сервісів. Так в Google Assistant з'явився вбудований перекладач, в Gmail додали підтримку календаря, а в Google Maps – віджет управління відтворенням музики з Google Play Music.

Однак тепер Google запланувала оснастити Chrome функцією Live Caption, яка буде автоматично перетворювати мову, відтворену браузером, в текст. Ця функція вперше з'явилася в Pixel 4 і Pixel 4 XL, ставши відмінною підмогою для низки користувачів, які отримали можливість сприймати відео, музику і фільми, не забезпечені субтитрами, в текстовому форматі.

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