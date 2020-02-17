24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Google Chrome для Android отримає низку нових функцій

0
Нові функції з'являтимуться поступово / uniquenewspaper

Google запланувала на 2020 рік кілька нових функцій для Google Chrome, які буде реалізовувати поступово. Частина з них перебуває на стадії концепції, а частина вже тестується.

Підтримка NFC в Chrome

Не пропустіть: Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть

Одним із нововведень браузера, яке вже можна випробувати в бета-версії Chrome 81, є підтримка NFC. Здавалося б, навіщо взагалі потрібна ця функція? Адже за довгі роки виробники привчили нас до того, що цей модуль годиться лише для сплати за покупки на касах магазинів. Однак Google вирішила, що підтримка NFC-міток може стати в нагоді для того, щоб швидко отримувати доступ до будь-якої інформації.

Наприклад, відсканувавши тег музейного експоната, ви будете автоматично спрямовані на веб-сайт присвячений його історії.

Доповнена реальність в Chrome

Попри те що Google вже давно працює з доповненою реальністю, її підтримка в Chrome досі відсутня. Однак в тестовій версії браузера ця технологія, нарешті, з'явилася. Google пов'язала її з інструментом Google Play Services for AR. Таким чином, ймовірно, можна буде знаходити тривимірні моделі меблів та іншого начиння і ще до покупки приміряти їх у себе вдома.

Адже, перш ніж замовити пральну машинку або диван через інтернет, було б непогано перевірити, чи увійдуть вони геть в ту нішу, яку ви давно не можете нічим заповнити.

Блокування завантажень в Chrome

Google піклується про нашу з вами безпеку і намагається не допускати, щоб користувачі завантажували з інтернету файли, що становлять загрозу. Тому в Chrome 81 з'явиться спеціальний механізм, який буде спочатку сповіщати про небезпеку, а потім почне блокувати завантаження.

В результаті планується, що з часом користувачі взагалі втратять можливість завантажувати з незахищених джерел будь-які файли.

Субтитри в Google Chrome

Google дуже любить займатися взаємною інтеграцією кількох своїх додатків і сервісів. Так в Google Assistant з'явився вбудований перекладач, в Gmail додали підтримку календаря, а в Google Maps – віджет управління відтворенням музики з Google Play Music.

Однак тепер Google запланувала оснастити Chrome функцією Live Caption, яка буде автоматично перетворювати мову, відтворену браузером, в текст. Ця функція вперше з'явилася в Pixel 4 і Pixel 4 XL, ставши відмінною підмогою для низки користувачів, які отримали можливість сприймати відео, музику і фільми, не забезпечені субтитрами, в текстовому форматі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
51882
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Google Chrome Google Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
16 лютого 22:07 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 1750
15 лютого 22:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 6577
15 лютого 16:07 Як обрати хороший 4K-монітор: перелік моделей
Назар Токар 1861
15 лютого 08:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 6079
14 лютого 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 17608
Новини
Більше новин
Залиште відгук