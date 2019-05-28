Google Chrome отримає новий дизайн

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Google Chrome отримає новий дизайн
Google Chrome отримає новий дизайн / vistanews.ru

Браузер Google Chrome отримає новий дизайн вкладок. Зміниться пошуковик для мобільних пристроїв на базі операційної системи Android.

Як пише видання pingvin.pro, раніше Google Chrome погано працював, якщо відкрити більше 10 вкладок. Тож головна місія нового дизайну - покращення взаємодії усіх вкладок.

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Що ще нового. Тепер користувачі зможуть об’єднувати вкладки в одну групу. При активації групи, з’являється нижня панель навігації, де вкладки відображаються як значки. Якщо торкнутися іконки "Вкладка" поруч з панеллю пошуку, відкриється екран нових вкладок.

Новий дизайн Google Chrome

Новий дизайн Google Chrome

Коли запрацює. Наразі новий дизайн на стадії розробки. Але функція вже доступна у версії Canary для Android. Аби теж отримати можливість протестувати новий дизайн, користувачеві потрібно набрати в адресному рядку "chrome: // flags" і виконати пошук "enable-tab-groups". Після цього потрібно перезавантажити браузер.

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Теги: Техно Інтернет
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