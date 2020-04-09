Google додала в Chrome функцію групування вкладок: як її активувати

Попри те що менше як місяць тому Google оголосила про тимчасову зупинку оновлень для Chrome, сьогодні вночі компанія випустила чергове оновлення браузера за номером 81. Наразі апдейт поширюється поступово і може бути недоступний більшій частині користувачів, проте вже зараз відомо про зміни, які принесе оновлення.

У цьому оновленні Google зосередилася в основному на виправленні багів і критичних вразливостей, але не обійшлося і без функціональних нововведень. Шкода лише, наразі відомо тільки про одне – групування вкладок.

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Як групувати вкладки в Chrome

Відкрийте Chrome, перейдіть в контекстне меню і натисніть на кнопку установки оновлення (не виключено, що оновлення встановилося автоматично у фоновому режимі);

Відкрийте кілька посилань, потім наведіть курсор на одну з них, натисніть "Додати в нову групу";

Повторіть цей крок з іншими вкладками, які хочете згрупувати, однак тепер треба вибирати "Додати в існуючу групу";

Всі колекції вкладок будуть розділені кольоровими кружечками, колір яких, за бажання, ви можете змінити самостійно.



Якщо оновлення встановилося, або функція активована, меню виглядатиме так

Через те, що оновлення Chrome 81 поширюється поступово, висока ймовірність, що воно до вас ще не дісталося. Проте, випробувати функцію угруповання вкладок ви можете і так. Для цього доведеться активувати її в меню з експериментальними функціями.

Введіть в адресному рядку адресу chrome://flags ;

; Знайдіть параметр Tab groups і у контекстному вікні виберіть дію Enabled ;

і у контекстному вікні виберіть дію ; Натисніть на синю кнопку перезавантаження в нижній частині екрана.



Покрокова активація функції, якщо Chrome ще не оновився

Що робити з вкладками

Питання зручності такого рішення Google ситуативне. Все залежить від того, як саме ви користується браузером. Дехто не тримає відкритими більше ніж 5-7 вкладок, інші ж можуть одночасно працювати з 15-20 вкладками і навіть більше. В такому випадку відсортувати їх в кілька груп за кольором та назвою може бути дуже зручним рішенням.

Наразі невідомо, чи це остаточна версія нової функції. Цілком можливо, що Google продовжить її покращувати.

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