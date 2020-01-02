Google готує дешеву версію смартфона Pixel 4: можливий вигляд ґаджета показали на відео

У мережі вже з'явилися зображення нового смартфона. Прем'єру очікують навесні 2020 року. Представники Google ніяк не прокоментували інформацію, проте підтвердили, що компанія планує й надалі випускати доступні версії флагманських смартфонів.

Зображення, на яких начебто фігурує майбутній гаджет, з'явилися в техноблозі 91Mobiles, повідомляє Business Insider.

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Особливості смартфона від Google

Очікується, що пристрій буде називатися Pixel 4a. Ззовні смартфон нагадує Pixel 4, однак володіє більш демократичними характеристиками. Серед них роз'єм для навушників, сканер відбитків пальця на задній панелі й одинарна основна камера. Крім того, для селфі камери передбачений круглий виріз, як у Samsung Galaxy S10e.

Відео рендера Google Pixel 4a:

Неясно, чи отримає Pixel 4a передові функції Pixel 4, наприклад, можливість управління жестами.

Раніше Google вже випускав доступні версії своїх флагманських смартфонів. Навесні 2019 року вийшов Pixel 3a, який відрізнявся від "старшого брата" Pixel 3 менш потужним процесором і полікарбонатним корпусом замість металевого. Проте, деякі видатні характеристики, наприклад, потужна камера для нічної фотозйомки, збереглися навіть в цій моделі.

Реакція Google

Google поки не підтвердила, чи справді збирається випускати смартфон Pixel 4a. Однак колишній глава мобільного підрозділу Маріо Кейроз, який перейшов недавно в офіс глави Alphabet Сундара Пічаї, зазначив, що надання частини преміальних функцій дешевшим моделям – частина політики компанії.

Дата анонсу

Автори 91Mobiles вважають, що Pixel 4a буде представлений навесні, на щорічній конференції розробників Google. Там же був представлений і Pixel 3a.

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