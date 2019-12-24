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Google готує цікаве оновлення для свого додатку "Фото"

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Google готує цікаве оновлення для свого додатку "Фото" / unsplash.com

Протягом кількох останніх місяців компанія Google випустила низку нових функцій для фірмового сервісу "Фото". Орім можливості відзначати людей на знімках, обмінюватися фотографіями і легко перемикати облікові записи, пошуковик готує ще одну опцію, яка пов’язана із відео.

Що відомо про оновлення

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Йдеться про можливість масштабування відеоролика прямо під час відтворення, повідомляється на сайті XDA-Developers.

Суть такого нововведення в тому, що додаток дає змогу виконувати з відео такі ж операції, як і з статичною фотографією, що раніше було недоступно. Зокрема, наближення об'єкта на ролику не вимагає зупинки або натискання на паузу. Це дає змогу переглянути різні моменти зблизька.

Зараз нововведення проходить тестування і доступне лише обмеженому числу користувачів, які оновили додаток «Google Фото» до версії 4.33.

Дата виходу

Компанія не прокоментувала точну дату виходу апдейта, в якому масштабування відеороликів буде активовано за замовчуванням для всіх.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Google Інтернет Додатки
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