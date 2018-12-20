Google і Facebook оштрафували на півмільйона доларів: у чому справа

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Google і Facebook виплатять штраф через політичну рекламу
Google і Facebook виплатять штраф через політичну рекламу / Фото з відкритих джерел

Суд штату Вашингтон зобов'язав компанії Google і Facebook виплатити 455 тисяч доларів. Корпорації звинувачують у тому, що вони не зберегли на своїх ресурсах записи про замовників політичної реклами.

Цю інформацію опублікувало видання АР.

Так, генпрокурор штату Боб Фергюсон заявив, що Google має виплатити 217 тисяч, а Facebook 238 тисяч доларів за двома судовими позовами, в яких компанії звинувачують у недотриманні законів штату про прозорість політичних оголошень.

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Зокрема, за свідченням обвинувачення, кандидати на політичні посади та політичні комітети заплатили за розміщення політичної реклами Google 1,5 мільйона доларів, а Facebook - 5,1 мільйона доларів.

У Facebook вже заявили, що компанія задоволена врегулюванням справи і має намір надалі виконувати вимоги штату.

Нагадаємо, справу стосовно Facebook і Google в штаті Вашингтон було заведено в квітні після скарги групи мешканців штату. Компанії звинуватили у тому, що з 2013 року вони не виконували вимогу про збір, зберігання і публікацію інформації про замовників політичної реклами на інтернет-ресурсах.

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Теги: Техно Google Facebook IT-бізнес
Джерело: Техно
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