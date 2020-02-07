Google Maps оновив дизайн та додав нові функції

Мобільному додатку Google Maps виповнилось 15 років. З нагоди свята Google оновила дизайн сервісу та розширила його функціонал.

Як сказано на офіційному блозі, ключовим символом для Google Maps був червоний пін, або шпилька. Його і взяли за основу нового логотипу.

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Новий дизайн

Оновлений логотип Google Maps ви вже могли помітити на своїх смартфонах. Як пояснили компанії, таким чином вони хотіли показати через новий дизайн еволюцію сервісу - від простого інструменту для пошуку маршрутів до сервісу, який допомагає досліджувати світ.

Google Maps оновив дизайн

Нові функції

Окрім цього, розробники додали 5 нових вкладок для швидкого доступу:

Що поруч

Регулярно,

Збережено,

Додати

Новини

Щоправда, для українських користувачів доступні лише перші дві.

День народження Google Maps: відео

Вкладка "Що поруч" дає змогу знайти інформацію про місця поблизу: ресторани, пам'ятки, магазини тощо. Також можна подивитися оцінку користувачів.

У розділ "Регулярно" можна додати часті маршрути і побачити найбільш оптимальний шлях з урахуванням завантаженості доріг.

Вкладка "Збережено" – користувачі можуть додавати улюблені місця і ділитися відгуками.

"Додати" – тут можна додавати інформацію про відвідані місця: адреси, подробиці про стан доріг, фотографії тощо.

"Новини" – тут розміщені рекомендації від експертів Google. Їх можна буде зберігати і ділитися з друзями.

Google Maps в Україні доступний 22 лютого 2010 року. Тож цього року можна святкувати десятиріччя.

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