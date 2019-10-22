Google Maps попереджатимуть користувача, що водій таксі їде не туди

Додаток Google-карти отримав нову корисну функцію. Він буде попереджати користувача чи його близьких, що таксі відхилилося від заданого маршруту на відстань понад 500 метрів.

Як інформує XDA-Developers, ця функція отримала назву Stay Safer.

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Спочатку її представили в Індії. Зараз функція стала доступною для мешканців США та Нідерландів. Після цього Stay Safer має з’явиться в інших країнах.

Кого зацікавить? Як кажуть у Google, послуга має особливо пригодитись жінкам, які самі їдуть в таксі. Також функція повинна перешкодити нечесним водіям, які спробують ошукати клієнта під час оплати за лічильником.

Нова функція Stay Safer

І хоч на відхилення від маршруту можуть впливати і об’єктивні обставини – як, наприклад, ремонт дороги. Та з новою функцією пасажир буде почуватись у більшій безпеці. Крім того, система може передати ці дані друзям або членам сім’ї в режимі реального часу.

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