Google Maps потішить цікавими оновленнями: що очікує на користувачів популярного додатку

Google Maps потихеньку оновлюється. Зокрема, додаток вже отримав покращене бічне меню. Також по-новому тут відображаються готелі – тепер є доступним їхній детальний опис і ціни. Крім того, змінилися шрифти в різних вкладках і вид додатка для Android Auto. А зараз покращення дісталися й до маршрутів.

Як пише ресурс Android Police, у новому інтерфейсі шрифт дещо відрізняється від старого. Так, тут синій фон замінили на білий, і цей колір став переважати, щоправда синій все ж фігурує на окремих кнопках. Крім того, після оновлення текст та іконки стали сірими.

Читайте також: Сервіс Google Maps зазнав істотних змін: фото



Такий вигляд додаток Google Maps має до оновлення

Водночас деякі елементи інтерфейсу переїхали в інше місце. До прикладу, кнопка початку навігації тепер розташовується в лівому нижньому кутку, а не праворуч. Відрізняються й деталі маршрутів, щоправда програма все ще показує вартість проїзду на таксі.



Так змінилися карти від Google після оновлення

Зауважимо, що оновлення отримують користувачі з різних країн-світу. Однак, якщо у Вас є свіжа бета-версія, то це ще не гарантує наявність апдейту.

Читайте також: У Google Maps тепер можна знайти не тільки бари, а й найкращі коктейлі

Але це ще не все. Користувачі зі 130 країн отримали також вкладку "Для Вас", що дозволяє відстежувати заклади, які подобаються власнику смартфона. До слова, тестування цієї функції почалося ще у червні.



Що являє собою вкладка "Для Вас" у оновлених Google Maps

До слова, нещодавно користувачі Google Maps отримали можливість ділитися не лише місцем свого перебування, а і відомостями про заряд акумулятора на своєму пристрої.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.