Google Maps потішить цікавими оновленнями: що очікує на користувачів популярного додатку

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Яким буде оновлений дизайн у Google Maps
Яким буде оновлений дизайн у Google Maps / Фото з відкритих джерел

Google Maps потихеньку оновлюється. Зокрема, додаток вже отримав покращене бічне меню. Також по-новому тут відображаються готелі – тепер є доступним їхній детальний опис і ціни. Крім того, змінилися шрифти в різних вкладках і вид додатка для Android Auto. А зараз покращення дісталися й до маршрутів.

Як пише ресурс Android Police, у новому інтерфейсі шрифт дещо відрізняється від старого. Так, тут синій фон замінили на білий, і цей колір став переважати, щоправда синій все ж фігурує на окремих кнопках. Крім того, після оновлення текст та іконки стали сірими.

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Такий вигляд додаток Google Maps має до оновлення 

Водночас деякі елементи інтерфейсу переїхали в інше місце. До прикладу, кнопка початку навігації тепер розташовується в лівому нижньому кутку, а не праворуч. Відрізняються й деталі маршрутів, щоправда програма все ще показує вартість проїзду на таксі.

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Так змінилися карти від Google після оновлення 

Зауважимо, що оновлення отримують користувачі з різних країн-світу. Однак, якщо у Вас є свіжа бета-версія, то це ще не гарантує наявність апдейту.

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Але це ще не все. Користувачі зі 130 країн отримали також вкладку "Для Вас", що дозволяє відстежувати заклади, які подобаються власнику смартфона. До слова, тестування цієї функції почалося ще у червні.

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Що являє собою вкладка "Для Вас" у оновлених Google Maps 

До слова, нещодавно користувачі Google Maps отримали можливість ділитися не лише місцем свого перебування, а і відомостями про заряд акумулятора на своєму пристрої.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Google
Джерело: Техно
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