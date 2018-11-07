Google, маємо знову проблеми: користувачі скаржаться на новий пристрій для Pixel 3

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Зарядна станція Pixel Stand для Google Pixel 3 має проблеми з режимом фоторамки
Зарядна станція Pixel Stand для Google Pixel 3 має проблеми з режимом фоторамки / Соцмережі

Компанія Google разом зі смартфонами Pixel 3 презентувала також свою першу бездротову зарядну станцію Pixel Stand. Щоправда, з останньою у деяких користувачів виникли проблеми.

Річ у тім, що за допомогою Pixel Stand можна не лише заряджати смартфон – має цей пристрій і ще низку функцій. До прикладу, якщо встановити на станцію телефон, то вона може увімкнути режим фоторамки, календаря тощо.

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Щоправда, у деяких користувачів з нею виникли проблеми. Як повідомили власники Pixel Stand на форумі Android Central, під час установки смартфону на станцію, приміром, не активується режим фоторамки, хоча у налаштуваннях все вибрано правильно.

Декому все ж вдалося все вирішити, банально перезавантаживши телефон, однак за деякий час проблема повернулася знову. Щодо вирішення цього питання у техпідтримці Google, то поки все безуспішно.

Наскільки масовою є ця проблема, сказати складно, адже і обсяги продажів Pixel Stand – набагато менші, аніж у смартфонів. Фахівці припускають, що проблема – швидше за все, програмна, відтак Google вирішить її оновленням програмного забезпечення.

Нагадаємо, користувачі також скаржаться на ще одну "моноброву" на деяких смартфонах Pixel 3 XL, яка з’явилася через збій програмного забезпечення. У Google, зі свого боку, заявили, що вони знають про цю проблему, та запевнили, що працюють над її вирішенням.

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Теги: Техно Ґаджети Смартфони Google Google Pixel 3 Google Pixel
Джерело: Техно
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