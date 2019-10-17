Google може "поховати" VR-гарнітуру Daydream View

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Google може "поховати" VR-гарнітуру Daydream View
Google може "поховати" VR-гарнітуру Daydream View / Tech Advisor

В 2016 році разом із оригінальним смартфоном Pixel компанія Google представила гарнітуру віртуальної реальності Daydream View, для якої розробили спеціальну платформу Daydream. І всього через три роки після запуску, пошуковий гігант визнав проєкт провальним та вирішив його "поховати".

Після презентації нових Google Pixel 4 і Pixel 4 XL уважні користувачі помітили, що ці смартфони не були додані в список підтримуваних пристроїв Daydream View, повідомляє GSMArena.

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Здавалося б, пристрої з одними з найкращих на ринку дисплеями з частотою оновлення 90 Гц як не можна краще підходять для віртуальної реальності. Однак в Google визнали, що розробка не здобула належної популярності. Тому нові "пікселі" не підтримуються гарнітурою, а вона сама більше не продається.

Ми не побачили очікуваної популярності Daydream View серед споживачів або розробників. Крім того, з плином часу ми спостерігали зниження інтересу до гарнітури. Тому, хоча ми більше не продаємо Daydream View і не підтримуємо Daydream на Pixel 4, додаток Daydream і супутній магазин додатків будуть і далі доступні існуючим користувачам,
– розповів представник Google журналістам VentureBeat.

Google також оголосила, що більше не буде сертифікувати нові Android-пристрої для платформи Daydream. Підтримувані смартфони продовжать працювати з гарнітурою, але ніяких нових функцій компанія випускати не планує.

Огляд VR-шолома Daydream View – дивіться відео

Не виключено, що вже в наступному році Daydream з'явиться на кладовищі "мертвих" сервісів Google.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Google
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