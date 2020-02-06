Google назавжди відключить класичний дизайн YouTube

З моменту створення популярний відеохостинг YouTube неодноразово кардинально змінював дизайн. Останній великий редизайн сервісу відбувся три роки тому. Тоді Google оновила його відповідно до власного стилю Material Design. Однак весь цей час фанати старого дизайну могли залишатися на класичній версії сайту. Незабаром така можливість зникне.

Класичну версію YouTube Google залишила тому, що оновлення дизайну платформи у 2017 році було занадто кардинальним і припало до смаку далеко не всім, пригадує 9to5google.

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Коли "поховають" класичну версію YouTube

Компанія оголосила, що вже в березні 2020 року назавжди відключить старий інтерфейс платформи. Пояснюється це рішення тим, що в ньому не працює багато нові функції, створених на підставі відгуків самих користувачів.

У старих версіях відсутні багато з нових функцій і поліпшень дизайну, які ми представили за останні три роки, включаючи найпопулярніші запити на основі ваших відгуків. Ось чому стара версія покине нас у березні,

– йдеться в повідомленні Google.

Ті, хто все ще користується старим інтерфейсом YouTube на своїх комп'ютерах, почнуть отримувати повідомлення з пропозицією перейти на новий дизайн. Ймовірно, в березні це відбудеться автоматично.

Згадаймо, як змінювався дизайн YouTube:



З 2005 року YouTube пережив багато змін

До слова, раніше, цього тижня Google вперше розповіла, скільки заробляє з YouTube. Сервіс приніс компанії 4,72 мільярда доларів за квартал і 15,15 мільярда доларів за весь 2019 рік. Це на 36% більше, ніж було у 2018.

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