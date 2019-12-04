Google назвала найпопулярніші гіфки в 2019 році серед користувачів

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Google назвала найпопулярніші гіфки в 2019 році / unsplash

Компанія Google вирішила не лише визначити найпопулярніші додатки та ігри, але й опублікувала список GIF-картинок, які користувалися найбільшим попитом серед інтернет-аудиторії. З їх допомогою користувачі передавали співрозмовнику свої думки в ті моменти, коли слів було недостатньо.

На першій сходинці рейтингу найпопулярніших "гіфок" виявився знаменитий інопланетянин з діснеївського мультфільму "Ліло та Стіч". Маленький прибулець став символом вираження прикрості, стурбованості і невдоволення під час онлайн-спілкування.

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На другому місці опинилася анімація за участю популярного коміка Джима Керрі. Точніше продемонструвати повне розчарування і засмученість ситуацією, яка склалася, мабуть, не вийде.

Замикає трійку лідерів все той же Стіч – тільки тепер він стоїть під проливним дощем і символізує малоприємні почуття самотності і безвиході.

Не оминув стороною список номінантів й інших популярних персонажів кіно і мультфільмів. З їх допомогою користувачі висловлювали найширшу гаму емоцій – від байдужості і сарказму до нестримного сміху і збентеження.

 

Google розділила всі найпопулярніші в 2019 році "гіфки" на кілька категорій: по частоті використання в усьому світі, популярні у жителів США, а також анімації, приурочені до різних свят.

Ознайомитися з іншими номінантами можна за цим посиланням.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Google Новини Техно Інтернет
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