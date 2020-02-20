Google обмежить доступ додатків до геолокації користувачів

Багато програм для Android-пристроїв вимагають доступ до даних геолокації користувача навіть у фоновому режимі. Однак, компанія Google анонсувала зміни політики системних розширень, які суттєво обмежать "шпигунські" можливості додатків.

Обмеження доступу до геоданих

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Користувачі Android 10 можуть обмежити доступ до даних геолокації тільки для запущених додатків. Android 11 отримала систему разових дозволів, а нова політика Google Play також зажадає від розробників отримати схвалення на публікацію софта, що запитує конфіденційну інформацію, повідомляє 9to5google.

Як перевірятимуть додатки

Софтмейкерам доведеться подавати відповідну заявку, при розгляді якої в компанії будуть керуватися наступними питаннями:

Чи становить дана функція очевидну цінність для користувачів?

Чи готові користувачі надавати програмі доступ до даних геолокації в фоновому режимі?

Чи відповідає функція основним призначенням програми?

Чи можна забезпечити аналогічну функціональність без отримання доступу до геоданих у фоновому режимі?

Приклади відповідності вимогам

Як приклади, що відповідають зазначеним вимогам, Google приводить програми для відправки сигналів тривоги, або ті, які дозволяють користувачам ділитися інформацією про своє місцезнаходження з близькими.

А додаток, який демонструє магазини поблизу, на думку Google, потребує координат користувача тільки тоді, коли він активно використовується.

Коли запрацюють нові правила

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Офіційно нова політика для публікації Android-софта в Google Play вступить в силу в квітні 2020 року. Місяцем пізніше розробники зможуть скористатися формою зворотного зв'язку для перевірки додатків.

Від 3 серпня всі нові програми, які отримують доступ до геолокації в фоновому режимі, повинні бути схвалені модераторами магазину, а з 2 листопада ті програми, які не пройшли схвалення, будуть видалені з Google Play.

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