Google офіційно представила операційну систему Android Q

Компанія Google офіційно представила нову версію операційної системи Android 10. Представлення провели під час виставки Google I / O 2019. При цьому, бета-тестування Android 10 (або Android Q) запустили ще кілька місяців тому.

Що нового. Android 10 зможе працювати із смартфонами, що мають гнучкий екран, тобто система адекватно реагуватиме на відкриття таких девайсів. Робота додатків та ігор в цьому випадку не зупинятиметься.

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Ще одна данина трендам і запитам на ринку – підтримка мереж 5G.

Цікаві фішки. В Android 10 додали функцію Live Caption, яка перетворює мову у текст. Нова опція буде працювати у будь-якому додатку.

Також з нового користувачам пропонують розширення функціоналу щодо конфіденційністю даних, можливість відстеження та обмеження часу, проведеному зі смартфоном, та посилення можливостей батьківського контролю.

Android Q отримало посилення батьківського контролю

Ще одна цікава функція – Smart Reply. Вона вбудована в систему повідомлень в Android, тож будь-який додаток зможе пропонувати відповіді у сповіщеннях, а також прогнозувати наступну дію користувача.

Цікава функція Smart Reply

Аби не відволікати користувача у Android 10 додали новий режим фокусування, який допоможе зосередитися на чомусь конкретному, не відволікаючись на інше.

Для яких брендів буде доступне оновлення до Android 10:

Google, OnePlus, Tecno, Xiaomi, Asus, Huawei, Sony, Nokia, Oppo, LG, Essential, Vivo Realme

Щоправда, під час презентації не уточнили, які конкретно моделі отримають оновлення. Google має на увазі наступну бета-версію (Beta 3). Поки відомо, що вона буде доступна для 21 моделі смартфона.

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