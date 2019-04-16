Google оголосила дату презентації бюджетних смартфонів Pixel 3a та Pixel 3a XL

Після низки чуток та масштабних витоків Google оголосила дату презентації нових смартфонів сімейства Pixel. На офіційному сайті компанії з’явився рекламний постер із датою майбутньої події.

Дата анонсу. Як повідомляє Gizchina, інформація про анонс з'явилася на промо-сторінці інтернет-магазину корпорації Google.

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Згідно з текстом на банері, захід заплановано на 7 травня, у перший день коференції I / O 2019. Які моделі пристроїв готуються до релізу виробник не називає, проте напис "Щось велике приходить у всесвіт Pixel" з великою ймовірністю натякає на майбутній анонс Pixel 3a та Pixel 3a XL.



Google Pixel 3a та Pixel 3a XL представлять 7 травня

Особливості. За наявною інформацією, ключовими відмінностями новинок від попередників стане залізна начинка і полікарбонатний корпус. Базовий Google Pixel 3a отримає 5,6-дюймовий дисплей, а старшу версію під назвою Google Pixel 3a XL оснастять екраном діагоналлю 6 дюймів.

"Серцем" Pixel 3a стане процесор Qualcomm Snapdragon 670 в комбінації з 4 ГБ оперативної пам'яті. Pixel 3a XL, за чутками, може обзавестися процесором Snapdragon 710 і 6 ГБ оперативки.

Незважаючи на численні публікації, що розкрили характеристики ґаджетів задовго до анонса, Google не поспішає підтверджувати витоки. Користувачам пропонується лише підписатися на розсилку оновлень і чекати офіційної інформації про смартфони.

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