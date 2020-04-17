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Google "оголосила війну" прихованим підпискам в Android-додатках

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Додатки з прихованими підписками на Android зникнуть / Ілюстративне фото

Android-додатки з платними підписками та розширеними можливостями давно перестали бути рідкістю. Але часом схема активації таких функцій виявляється непрозорою, і користувач підключає "преміум-доступ", навіть не здогадуючись про це.

Google вирішила боротися з такими додатками, тож незабаром ситуація з прихованими платежами покращиться. Пошуковик оголосив про великі зміни в політиці фірмового магазину, покликані вберегти власників гаджетів від "невидимих" підписок, повідомляє Android Police.

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Що зміниться

Згідно з новими умовами публікації в Google Play, розробники повинні вказувати, чи необхідна підписка для використання всієї програми або її частини. Програми також повинна в доступній формі розкривати вартість передплати і частоту її продовження. При наявності безкоштовних пробних версій необхідно ознайомити користувачів з тривалістю дії тимчасової ліцензії, умовами її скасування до платного продовження і ціною повної версії.

Крім того, незадовго до закінчення тимчасової підписки на електронну пошту власнику Android-пристрою буде приходити попередження про майбутнє зняття грошей з рахунку. Повідомлення надійдуть і передплатникам, які сплатили доступ на 3 або 6 місяців, незадовго до закінчення терміну дії поточного тарифного плану.

Ми також хочемо сповістити активних передплатників, що видаляють додаток, про те, що видалення автоматично не скасовує підписку на сервіс,
– додали представники Google.

Компанія нагадала розробникам про нові правила щодо запиту додатками доступу до геолокації в фоновому режимі – для отримання цих даних вони повинні чітко пояснити компанії і користувачам, чому їх продукту потрібні такі дозволи.

Коли почнуть діяти нові правила

Змінені правила розміщення в Google Play вступлять в силу в серпні 2020 року для нових додатків, і в листопаді – для вже опублікованих. У разі порушень зазначеної політики вони будуть видалені з магазину.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Додатки Android Google Play Google Новини Техно Смартфони
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