Google оштрафували на рекордну суму

У Франції Національна комісія у справах інформаційних технологій (CNIL) і прав людини оштрафувала компанію Google на 50 мільйонів євро.

Про це повідомило видання The Local.

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Причиною такого великого штрафу стало порушення європейських правил про захист персональних даних. Компанія надавала користувачам недостатньо відомостей при отриманні згоди на обробку та використання їх особистої інформації.

У комісії заявили, що Google ускладнив користувачам управління налаштуваннями про можливість використання їх особистої інформації, зокрема, для цільової реклами.

Люди чекають від нас високих стандартів прозорості та контролю. Ми прагнемо дотримуватися цих очікувань і вимог. Ми вивчаємо рішення для визначення подальших кроків,

– відповів представник Google.

Загальний регламент щодо захисту даних у Євросоюзі набув чинності 25 травня 2018 року. Незабаром активісти, що виступають за захист приватного життя, звинуватили Google в недотриманні закону. Тоді представники компанії поспішили запевнити, що оновили свою політику конфіденційності відповідно до нового регламенту.

Це перший випадок, коли комісія застосовує максимально суворе покарання, допустиме регламентом. У відомстві заявили, що сума штрафу виправдана серйозністю порушень і тим, що вони тривають досі.

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